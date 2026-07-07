07 Июля 2026
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Образование Свердловская область
Фото: Накануне.RU

Главы Екатеринбурга и УрФУ подписали соглашение о развитии инженерного образования

Администрация Екатеринбурга и Уральский федеральный университет заключили соглашение о сотрудничестве, нацеленное на развитие естественно-научного и инженерного образования. Документ, который на полях международной промышленной выставки "Иннопром" подписали глава Екатеринбурга Алексей Орлов и ректор УрФУ Илья Обабков, призван усилить связь между подготовкой кадров и реальными потребностями промышленного сектора города.

Ключевая цель партнерства - сформировать устойчивую экосистему, в которой образовательные программы будут максимально соответствовать актуальным запросам предприятий. Это позволит сократить разрыв между академическими знаниями и практическими навыками, востребованными на производстве. В рамках соглашения стороны планируют совместно разрабатывать учебные модули, ориентированные на решение прикладных задач, а также расширять практику стажировок и проектной работы студентов на базе городских предприятий.

Важным направлением сотрудничества станет профориентация школьников и ранняя вовлеченность молодежи в инженерные специальности. Администрация и университет намерены запустить серию совместных мероприятий - от экскурсий на производства до профильных интенсивов, которые помогут старшеклассникам увидеть перспективы работы в научно-технической сфере. Параллельно будет развиваться система наставничества: опытные инженеры предприятий станут кураторами студенческих команд, обеспечивая преемственность знаний и передачу отраслевого опыта.

Подписание соглашения между администрацией Екатеринбурга и УрФУ на "Иннопроме" (2026)|Фото: Накануне.RU

Подписание соглашения между администрацией Екатеринбурга и УрФУ на "Иннопроме" (2026)|Фото: Накануне.RU

Подписание соглашения между администрацией Екатеринбурга и УрФУ на "Иннопроме" (2026)|Фото: Накануне.RU

Стороны договорились ежегодно оценивать эффективность совместных инициатив по ряду показателей: доле выпускников, трудоустроенных на предприятиях-партнерах, количеству реализованных прикладных проектов и динамике участия студентов в отраслевых конкурсах и хакатонах. Такой подход позволит оперативно корректировать совместные программы и усиливать их практическую значимость.

Подписание документа отражает общую тенденцию к усилению взаимодействия власти, науки и бизнеса: в условиях растущих требований к технологическому суверенитету именно синергия этих сфер становится ключевым фактором развития городской экономики.

Международная промышленная выставка "Иннопром" проходит в Екатеринбурге с 6 по 9 июля. Ее главная тема — "Индустрия 360: производство без границ", страной-партнером выступает Индонезия.

Теги: Алексей Орлов, Иннопром, Илья Обабков


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