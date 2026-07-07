Польша резко уменьшила военную помощь Украине с 2024 года

Военная помощь Польши Украине в 2024-26 гг. сократилась в 15 раз по сравнению с 2022-23 гг., пишет Rzeczpospolita со ссылкой на данные минобороны страны.

Если в 2022-23 гг. Польша передала Украине вооружений на сумму около 3,5 млрд евро, то в последние два - менее 400 млн евро. Разница примерно 15 раз в годовом исчислении. Причина в том, что возможности Польши уменьшаются. "То, что можно было отдать, уже отдано", - сказал министр обороны Косиняк-Камыш.

Данные опубликованы накануне саммита НАТО в Анкаре, который пройдет 7-8 июля. Накануне премьер-министр Польши Дональд Туск призвал польскую делегацию на саммите не торопиться обещать новую поддержку Украины. Если Польша становится единственной страной, которая проявляет эту "добрую волю", то дальше так продолжаться не может, сказал он.