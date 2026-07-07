Словакия приостановила выдачу шенгенских виз россиянам

Визовый центр Словакии в России временно приостановил выдачу шенгенских виз почти по всем целям поездки, кроме спортивных. Об этом сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Отмечается, что прием заявлений должен возобновиться после августа, но точных сроков пока нет.

Всем заявителям, которые зарегистрировались на подачу с туристическими, деловыми или гостевыми целями, запись аннулируют, а сервисный сбор вернут.

В АТОР добавили, что сильного ажиотажа вокруг виз в Словакию на российском рынке нет – страна не входит в топ-лояльных стран для российских туристов.

Ранее стало известно, что власти Евросоюза рассматривают идею полного запрета на выдачу туристических виз гражданам России. Европейский источник сообщает, что сейчас страны ЕС координируют эту инициативу между собой. Италия не поддержала данное предложение.