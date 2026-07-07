Разработчики заданий ЕГЭ продают свои услуги коммерческим структурам - учитель

Онлайн-школа подготовки к ЕГЭ NeoFamily не стеснятся говорить, что работает с разработчиками заданий ЕГЭ. На рекламу онлайн-школы обратил внимание учитель истории Иннокентий Кресик.

Он считает, что для обычных школьников задания ЕГЭ - тайна, но для коммерческих структур это капитал. Они монетизируют сотрудничество с разработчиками ЕГЭ в гигантские прибыли. Те тоже на этом хорошо зарабатывают. А легенда про мальчика из глубинки, которому открыта дорога в любой вуз Москвы, является лишь "ширмой для бизнес-схемы". В месяц это стоит около 5 тыс. рублей за предмет.

"Только через эту "школу" прошли десятки тысяч учеников за последние четыре года. И таких "школ" по стране – масса. С годами бизнес-схема только расширяется. За ЕГЭ пришли ОГЭ. За ОГЭ вылезли ВПРы, которые расползлись на все классы школы. Для написания и проведения ВПРов Рособрнадзор родил целую отдельную институцию - Федеральный институт оценки качества образования (ФИОКО). Это уже целая индустрия, построенная на ВПРах", - пишет учитель.

Другие эксперты также указывают на большие доходы от продажи разнообразных сборников заданий на ВПР, ОГЭ и ЕГЭ.