В некоторых регионах России число ночных заправок выросло почти в три раза

В некоторых регионах России число ночных заправок автомобилей выросло на 280%, при этом средний объем заправленного топлива в чеке снижается на 2-15%, передают "Ведомости" со ссылкой на данные Т-Банка, который представил карту наличия топлива на более чем 20 тыс. заправочных станций в стране.

В некоторых регионах при росте ночных заправок проседают дневные (Крым, Саратовская, Ивановская, Тульская области), в Москве и Самаре днем интенсивность заправок почти не меняется, в Петербурге и Приморье растут и дневные, и ночные заправки.

Также данные T-Data показывают, что каждая четвертая АЗС в стране в июне продала меньше топлива, чем годом ранее. В ряде областей снижение составляет более 30%, а в Крыму и Севастополе продажи и вовсе прекратились.