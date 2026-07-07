В Тюмени провели обучение потенциальных волонтеров Международного фестиваля молодежи

В Тюмени провели обучение потенциальных волонтеров Международного фестиваля молодежи, сообщили в Информационном центре Правительства Тюменской области.



Для 75 соискателей из Тюменской и Курганской областей провели образовательную программу на базе дворца "Пионер". Ранее аналогичное обучение для 65 югорчан тюменцы провели в Ханты-Мансийске.



В течение двух дней кандидаты работали с тюменскими экспертами: развивали навыки эффективной коммуникации, командного взаимодействия, знакомились с ценностями волонтерского движения, разбирали реальные кейсы, с которыми добровольцы могут столкнуться во время проведения события.

Начальник управления департамента молодежной политики Тюменской области Анастасия Луняшина сообщила, что весной этого года Ресурсный ДоброЦентр региона стал одним из лучших на всероссийском конкурсе и получил статус Центра привлечения и подготовки волонтеров фестиваля.

"Наши эксперты продолжают держать высокую планку качества обучения и отбора кандидатов для участия в международном событии. Будущие волонтеры будут задействованы по 17 направлениям, среди которых — логистика, аккредитация, сопровождение иностранных делегаций, работа со СМИ, создание комфортной среды для участников и поддержка маломобильных гостей", - заявила она.



На фестиваль в Екатеринбург отправятся 26 волонтеров из Тюменской области, 35 из Югры и 10 из Курганской области. Всего в организации события примут участие 2 000 волонтеров со всей России. Фестиваль пройдет с 11 по 17 сентября.