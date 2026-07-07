Беспилотник врезался в техэтаж высотки в Курске

Беспилотник ночью врезался в технический этаж высотки на проспекте Клыкова в Курске. Предварительно, пострадавших нет, сообщил губернатор Александр Хинштейн в Telegram-канале.

По его словам, специалисты обследуют место происшествия. Также на месте работают сотрудники МЧС, Росгвардии и полиции. Утром дом обследует комиссия по оценке ущерба, добавил Хинштейн.

Губернатор сообщил, что минувшей ночью в небе над Курском сбили несколько БПЛА, повреждены частные жилые дома в разных районах города.

Глава региона также уточнил, что всего в период с 09:00 6 июля до 09:00 7 июля сбито 159 вражеских беспилотников различного типа, из них 78 — самолетного типа.