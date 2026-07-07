Тело 17-летнего парня, утонувшего на Исети, нашли у плотины

Тело 17-летнего парня, о пропаже которого вблизи деревни Кодинка Каменска-Уральского писали ранее, нашли. Напомним, что вечером 4 июля, при купании на реке Исеть, его унесло течением, после чего и начались поиски.

Юноша приехал из другого региона и отдыхал вместе с друзьями. Как рассказывал ранее руководитель пресс-службы свердловского Главка МВД Валерий Горелых, молодой человек приехал в Каменск-Уральский вместе с подругой, чтобы отметить ее день рождения у бабушки.

"Вечером компания из четырех человек отправилась на берег местной реки. Парень, находясь в воде, оступился, но, поскольку плавать не умел, выбраться самостоятельно ему не удалось. Попытка друзей спасти его оказалась безуспешной", - сообщил полковник Горелых.

Обнаружение тела Накануне.RU подтвердил Валерий Горелых. По его словам, далеко от места ЧП работник плотины увидел жуткую картину и проинформировал правоохранительные органы об обнаруженном теле молодого парня.