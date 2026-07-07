На Южном Урале нашли потенциально незаконную рекламу дезинфекции

Антимонопльщики нашли в работе ООО "Дезинфекционная станция" (Магнитогорск) признаки нарушения закона о рекламе. Это случилось после проверки, проведённой по заявлению горожанина.

Заявитель сообщил о появлении на информационной доске у подъезда многоквартирного дома листовок. В них была реклама дезинфекции жилых помещений. Оформление объявления имитирует официальное уведомление областного центра дезинфекции и эпидемиологии по Магнитогорску. Кроме того, в рекламе использовали герб России.

Эта информация может вводить в заблуждение потребителей, и создавать впечатление, что данные услуги оказывает госучреждение. Антимонопьльщики сочли, что тут речь идёт о нарушении закона "О рекламе". Заседание комиссии состоится 30 июля, сообщает челябинское управление ФАС.