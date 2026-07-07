07 Июля 2026
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Спорт За рубежом
Фото: Lee Smith / Reuters

США с треском вылетели с домашнего чемпионата мира, несмотря на помощь Трампа и FIFA

Сборная США по футболу вылетела с домашнего чемпионата мира. В 1/8 финала американцы крупно уступили Бельгии.

Матчу предшествовал скандал. Он связан с решением Международной федерации футбола (FIFA) отменить одноматчевую дисквалификацию нападающего США Фоларина Балогуна, полученную им после красной карточки в 1/16 финала. Один из лучших игроков "звёздно-полосатых" грубо сфолил на игроке Боснии и Герцеговины. Наказание было заменено на "испытательный срок" в один год, что позволило футболисту сыграть в следующем матче.

Нападающий сборной США Фоларин Балогун грубо фолит на защитнике сборной Боснии и Герцеговины Тарике Мухаремовиче, за что получил красную карточку, которую позже отменили(2026)|Фото: Robert Gauthier / Los Angeles Times

На днях президент США Дональд Трамп публично заявил, что попросил главу FIFA Джанни Инфантино пересмотреть решение о красной карточке Балогуна, что вызвало обвинения в адрес Трампа во вмешательстве в ход турнира. Футбольная общественность резко раскритиковала и FIFA за подобное неслыханное решение: за всю историю чемпионатов мира ничего подобного ещё не происходило. Главный тренер сборной Бельгии Руди Гарсия назвал 5 июля (когда красную карточку отменили) Днём дурака в США.

Известный немецкий тренер Юрген Клопп назвал отмену дисквалификации безумием. "Моё мнение: это наша игра, а не их. Если люди не имеют представления о футболе, то они не должны никак на него влиять. Это была красная карточка, называть это как-то иначе не имеет смысла", — сказал Клопп.

Американские болельщики собираются у стадиона перед матчем с Бельгией. На баннере изображен Балогун и надпись "Страна свободных".(2026)|Фото: Eric Hiller / AP

Балогун в матче в итоге сыграл, но это не спасло американцев от крупного поражения. Сборная США уступила Бельгии со счётом 1:4. Шарль Де Кетеларе оформил дубль (9-я и 33-я минуты), ещё по мячу забили Ханс Ванакен (57) и Ромелу Лукаку (90+3). Единственный мяч у хозяев на счету Малика Тилльмана (31).

Ромелу Лукаку празднует один из голов Бельгии в ворота США на чемпионате мира по футболу(2026)|Фото: Jamie Squire / Getty Images

Многие фанаты по всему миру после спорного решения болели против США и отмечают после игры, что "футбольная справедливость восторжествовала".

В 1/4 финала Бельгия встретится с Испанией, которая сегодня выбила с турнира Португалию в последнем матче Криштиану Роналду на чемпионатах мира.

Теги: футбол, чемпионат мира, сборная Бельгии, сборная США, Фоларин Балогун, красная карточка, Дональд Трамп, Джанни Инфантино, вылет


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