07 Июля 2026
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Политика За рубежом
Фото: Atta Kenare / AFP / Getty Images

Иран атаковал корабли вблизи Ормузского пролива

Несмотря на перемирие, Корпус стражей исламской революции Ирана нанес удар двумя ракетами по судам в районе Ормузского пролива. Об этом пишут американские СМИ со ссылкой на официальных лиц в Вашингтоне.
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Британское Управление морских торговых операций также подтвердило факт нападения на танкер неподалеку от Омана. Инцидент произошел в восьми морских милях к востоку от берегов этой страны, недалеко от входа в пролив, в Оманском заливе. На судне произошло возгорание. Одним из пострадавших судов, предположительно, является танкер Al Rekayyat, принадлежащий катарской компании Nakilat. О причинах атаки не сообщается.

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев считает, что Иран имеет "другое оружие, которое не слабее ядерного". Он имеет в виду потенциальную блокировку Ормузского и Баб-эль-Мандебского проливов. Об этом он заявил по итогам визита в Тегеран на церемонию прощания с погибшим верховным лидером Ирана Али Хаменеи.

Меморандум о взаимопонимании между Ираном и США был подписан 18 июня, но является по существу декларацией о намерениях. Иран настаивает на новом статусе Ормуза, США требуют свободного судоходства.

Советник экс-президента США Джо Байдена по энергетике Амос Хохштейн уверен, что Иран будет контролировать Ормузский пролив в обозримом будущем при любом развитии событий. В США оппоненты президента Дональда Трампа ставят ему это в вину.

Теги: Иран, Ормузский пролив


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