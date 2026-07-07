В последние годы прием платного врача в России рос в цене вдвое быстрее инфляции

За три последних года посещение платного врача в России в среднем стало дороже на 44% - это почти в два раза больше официальной инфляции, пишет Forbes со ссылкой на данные портала "ПроДокторов". Быстрее других направлений дорожают стоматология, детская медицина и ментальное здоровье. В 2023 году в среднем прием платного врача стоил 2175 руб., сейчас – 3133 руб.

Хотя стоматология и дорожает быстрее всех, в абсолютных числах прием врача в этой сфере самый дешевый – в среднем 1012 руб., а вот врач УЗИ принимает уже за 1833 руб. в среднем (это второй по доступности специалист).

На 66% выросли в цене приемы детских психиатров и репродуктологов, на 64% - детских неврологов. Медленнее всего растет стоимость приемов у хирургов, анестезиологов-реаниматологов, рентгенологов и флебологов.

Ранее стало известно, что в России не хватает около 23 тысяч врачей и 63 тысячи специалистов среднего медперсонала – это данные Минздрава РФ. При этом с начала года число открытых вакансий в медицинской отрасли сократилось на 14%, а число резюме выросло сразу на 21% (данные исследования компании "Ингосстрах", сети клиник "Будь Здоров" и портала SuperJob). Эксперты объясняют это явление тем, что резюме размещают не безработные медики, а те, кто уже трудоустроен, но хотел бы устроиться на работу с лучшими зарплатой и условиями.

По наблюдениям самих медиков, сейчас наиболее загружены терапевты, неврологи, хирурги и УЗИсты, чрезвычайно востребованы процедурные медсестры и ассистенты зубных врачей. Многие врачи работают по совместительству в нескольких местах.

Максимальное количество вакансий для медиков сейчас открыто в Москве, Петербурге, Свердловской области, Краснодарском крае и Татарстане, пишут "Известия".