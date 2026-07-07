Двое детей утонули на свердловских водоемах за последние сутки

В водоемах Свердловской области 6 июля утонули еще несовершеннолетних. Об этом сообщает пресс-служба регионального МЧС.

Первая трагедия произошла в Сухом Логу на реке Пышма, а вторая в Качканаре на акватории Нижне-Качканарского водохранилища. Сейчас проводятся оперативно-следственные мероприятия.

Напомним, что вечером 4-го и днем 5 июля также были зафиксированы происшествия на воде. Вблизи деревни Кодинка Каменска-Уральского, при купании пропал 17-летний подросток. Известно, что во время купания его унесло течением реки. В настоящее время проводится поиск пропавшего. На следующий день на территории парка "Народный" в Нижнем Тагиле в акватории реки Тагил утонула 13-летняя девочка.

В обоих случаях поиски тел парня и девочки ведут сотрудники полиции, МЧС и волонтеры. Возбуждено уголовное дело по статье "Халатность". Проводится расследование.