Многие страны НАТО не могут найти средств для увеличения военных расходов

Значительная часть стран-членов НАТО не в состоянии найти и выделить средств для увеличения военных расходов до 5% ВВП, как было решено на саммите альянса в прошлом году и как того требует президент США Дональд Трамп. Об этом накануне саммита НАТО в Анкаре пишет Reuters.

Отмечается, что, как ни странно, особенно остро эта проблема стоит в больших странах - Франции, Британии и Италии. А Испания категорически отказывается наращивать военный бюджет, чем заслужила у Трампа характеристику "очень плохой" страны. Правда, Германия планирует увеличить его, но для этого придется увеличить госдолг. Британия объявила о намерении увеличить военные расходы, но нет конкретики по доле ВВП и подтвержденного финансирования. В Италии эти планы вызывают недовольство избирателей накануне выборов в следующем году. Франция же в апреле представила планы по повышению военных расходов с нынешних 2% ВВП лишь до 2,5% к 2030 году, но и ради этого придется пойти на рост дефицита бюджета и нарушение правил еврозоны. Этот вопрос будет важным на президентских выборах в 2027 году.

Накануне генсек НАТО Марк Рютте посетовал, что страны НАТО увеличили военные бюджеты, но предприятия ВПК не успевают нарастить производственные мощности.

Как пишет The Economist, страны НАТО не хотят повышать военные расходы до 5% ВВП, а правительства часто занимаются "бухгалтерскими махинациями", чтобы имитировать процесс.