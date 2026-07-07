Прокуратура оценит работу перевозчиков в связи с задержками рейсов в аэропорту Екатеринбурга

Транспортная прокуратура оценит работу перевозчиков в связи с задержками рейсов в екатеринбургском аэропорту Кольцово.

Как сообщили Накануне.RU в Уральской транспортной прокуратуре, сегодня, 7 июля, в Кольцово задерживаются самолеты по направлениям Нячанг (Вьетнам), Анталья (Турция) и Сочи. На первом этаже аэропорта Екатеринбурга организована работа мобильной приемной. Пассажиры могут получить все необходимые консультации и подать официальные заявления о нарушении их законных интересов со стороны авиакомпаний.

"Надзорным ведомством будет дана оценка действиям перевозчиков на предмет соблюдения требований воздушного законодательства и Федеральных авиационных правил, включая обязанность обеспечения пассажиров напитками, горячим питанием при длительных задержках, а также размещение в гостинице при необходимости", - заявили в прокуратуре.

Напомним, что накануне в екатеринбургском аэропорту вводили временные ограничения в первый день международной выставки "Иннопром".