В Кызыле вели поиски еще одной пропавшей школьницы

В Кызыле велись поиски еще одной пропавшей школьницы. Об этом сообщили в региональном управлении МВД.

4 июля 15-летняя девочка вышла из дома и исчезла. Сегодня стало известно, что ее нашли. По данным ведомства, школьница бродяжничала, противоправных действий в отношении нее не совершалось.

Подросток воспитывается в неполной семье, ранее не раз уходила из дома, добавили в МВД. Она будет поставлена на профилактический учет сотрудниками ПДН.

Напомним, ранее в Кызыле пропали две 12-летние девочки. Они вышли из дома 1 июля вечером. Позже их телефоны были найдены на берегу Енисея, а в 400 метрах от них - обувь одной из девочек. Прокуратура республики организовала проверку, а следственные органы возбудили уголовное дело. Поиски девочек ведут на земле, воде и с воздуха при помощи беспилотников.