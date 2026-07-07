07 Июля 2026
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Фото: telegram-канал губернатора Тюменской области Александра Моора

Александр Моор встретился с участниками президентской программы "Время героев"

Губернатор Тюменской области Александр Моор встретился с участниками президентской программы "Время героев", которые прошли региональную стажировку в Тюменской области, передает корреспондент Накануне.RU.

В составе группы – четыре Героя России, кавалеры ордена Мужества и других боевых наград. Офицеры, защищавшие суверенитет и безопасность России на спецоперации, теперь проходят обучение и стажировки, чтобы занять ответственные должности и приносить пользу Родине уже на гражданской службе.

"Большинство стажеров впервые побывали в нашем регионе. Несмотря на дождливую погоду, впечатления – позитивные. Всех восхитил Тобольск.Также мы поделились региональным опытом по помощи участникам СВО. Помимо этого, в программу включили мини-стажировки с руководителями ведущих предприятий и организаций региона, посещение учреждений, которые занимаются патриотическим воспитанием. Участники президентской программы познакомились с муниципальными практиками, изучали управленческие кейсы в сфере экономики, туризма, инвестиций, внутренней и информационной политики. Во время визита рассказал гостям об истории, современности и перспективах развития Тюменской области. Поделился нашими планами на будущее. Но полностью их можно будет реализовать только после нашей Победы", - написал Моор.

Глава региона заявил, что киевский режим при поддержке своих европейских союзников все шире использует террористическую тактику. Они посягают на безопасность не только регионов, примыкающих к линии боевого соприкосновения, но и тыловых территорий.

Губернатор обратился к участникам стажировки и попросил их использовать богатый боевой опыт, чтобы помочь усовершенствовать систему реагирования на подобные риски. На итоговой встрече они представили целый ряд ценных идей и рекомендаций.

Теги: Время героев, Александр Моор


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