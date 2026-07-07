Госдума может увеличить максимальный срок ремонта машины по ОСАГО

Госдума готовится во втором чтении рассмотреть законопроект о лимите страховых выплат по ОСАГО в 400 тыс. руб. Этот же документ увеличивает с 30 до 45 дней максимальный срок ремонта автомобиля. Положительные отзывы на поправки уже дали Центральный банк, Минфин и Минэкономразвития, пишут "Известия".

В Российском союзе автостраховщиков, который также поддерживает инициативу, опасаются, что в текущей сессии депутаты могут не успеть рассмотреть законопроект – тогда его рассмотрение перейдет уже Госдуме нового созыва.

Страховые компании переживают из-за того, что сейчас через суд автовладельцы взыскивают с ним суммы, которые значительно превышают установленный законодательством лимит ОСАГО. Чаще всего основанием для таких исков являются просроченные лимиты ремонта. В РСА заявляют, что в последние годы не редкость судебные решения, выплаты по которым превышают 1 млн руб.