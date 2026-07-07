Зеленскому не дадут выступить на саммите НАТО

Зеленскому не дадут выступить на предстоящем саммите НАТО в Анкаре, чтобы не раздражать президента США Дональда Трампа. Об этом пишет британское издание The Telegraph.

Выступление Зеленского может подорвать и без того шаткое единство альянса. Даже между европейскими членами НАТО есть разногласия, а отношения с США еще хуже. Поэтому Зеленского вообще не допустят к основной программе мероприятий. А украинский вопрос останется в стороне.

Саммит 7-8 июля в Анкаре станет попыткой Европы восстановить отношения с американским президентом, который намерен существенно сократить военное присутствие в Европе. Впрочем, с этим он не спешит. Как пишет The Wall Street Journal, министр войны США Пит Хегсет готовил новые сокращения американского контингента в Европе, но Трамп этот план отклонил. И Хегсет объявил о пересмотре структуры американских сил в Европе, который может занять до полугода.

Зеленский, однако, едет на саммит, чтобы обсудить ускорение поставок ракет-перехватчиков для ПВО, которых остро не хватает. Министр обороны Украины Михаил Федоров посетовал, что во всем мире производят ракет Patriot меньше, чем ВС РФ запускают по Украине за то же время. И Россия наращивает количество атак, применяя ракеты в масштабах, которых раньше не было.

Советник Федорова Сергей Бескрестнов заявил, что у Киева "вообще нет ракет" для комплексов Patriot. И на саммите НАТО надо попытаться их выпросить.