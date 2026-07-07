Роналду не смог сдержать слёз после вылета сборной Португалии с чемпионата мира по футболу

Криштиану Роналду не смог сдержать слёз после вылета сборной Португалии с чемпионата мира по футболу.

Сегодня ночью в 1/8 финала Португалия уступила Испании с минимальным счётом — 0:1. Единственный мяч в самой концовке встречи забил Микель Мерино.

Роналду признал, что провёл свой последний матч на чемпионатах мира, однако заявил, что даже в 41 год пока не принял окончательного решения относительно своего будущего в сборной.

"Да, это был мой последний чемпионат мира, но что касается остального — будет время подумать, побыть с семьей. Я не буду принимать решений сгоряча. Завтра я проснусь так же, как проснулся сегодня: с чистой совестью. Я отдал всего себя. Я завоевал три титула со сборной Португалии. До Криштиану Португалия никогда не выигрывала крупных трофеев. Самым важным трофеем, который я выиграл со сборной, стал титул чемпиона Европы 2016 года — для меня он равнозначен победе на чемпионате мира. Поэтому повторяю: я ухожу с чистой совестью. Завтра будет новый день, и жизнь продолжается", — цитирует слова футболиста The Guardian.

Роналду покидает турнир как единственный игрок, забивший на шести чемпионатах мира. В его активе 233 матча и 146 голов за национальную сборную. Именитый португалец пять раз становился обладателем "Золотого мяча".