В Челябинске автобус задымился во время перевозки пассажиров

В Челябинске из-за короткого замыкания задымился автобус, ехавший по 483 маршруту. Он следовал из Старокамышинска в Челябинск.

В дороге система управления климатом выдала ошибку. Кондиционер начал работать некорректно. Водитель связался с механиком. Решено было отключить кондиционер и ехать до конечной остановки, а потом направиться в ремонтную зону для диагностики.

Позже произошло короткое замыкание, вызвавшее задымление в салоне. Водитель организовал высадку пассажиров. Позже автобус эвакуирован в ремонтную зону, сообщает перевозчик "ЧелТрансХолдинг".