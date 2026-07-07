В Екатеринбург прибыли пять автобусов особо большого класса

В Екатеринбург прибыли первые пять машин из новой партии автобусов особо большого класса. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе городской администрации.

Как напомнили в мэрии, в мае муниципалитет подписал контракт на поставку 15 автобусов-гармошек с компанией "Автотехком". Этот поставщик был определен по итогам аукциона.

Автобусы укомплектованы валидаторами и USB-разъемами для зарядки, а в салоне установлена система "Умный город", которая подсчитывает количество пассажиров, оплативших проезд. Все данные выводятся на электронное табло.

Машины длинной 18 метров и рассчитаны на 184 человека. Они выйдут на маршруты №50, 64 и 67 в сентябре.

Ранее сообщалось, что в июле в Екатеринбурге временно изменят маршруты четырех автобусов и двух троллейбусов.