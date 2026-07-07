07 Июля 2026
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Фото: Накануне.RU

Украинская певица заявила о "геноциде нации" из-за мобилизации

Украинская певица Камалия (нстоящее имя Наталья Захур) заявила, что военкомы мобилизовали ее брата-инвалида. Причем уже второй раз.
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Первый раз, по ее словам, брата продержали в подвале, но потом отпустили, узнав, что он преподаватель вуза. Теперь его похитили и держат в ТЦК Бучи Киевской области, грозя убить, если он "добровольно" не пойдет воевать против России.

"Это геноцид нашей нации. Без разбора хватают на улицах мужчин. Даже тех, кто служил на фронте, инвалидов. Избивают, издеваются, угрожают!" - возмущается Камалия.

Она сообщила, что ранее двое ее братьев уже служили в ВСУ, и один из них пропал без вести, а другой погиб.

Недавно Камалия заявила, что понесла огромные убытки - ее бизнес-центру в Киеве досталось после удара ВС РФ. И она вмиг обеднела на 80 млн долларов. До этого были большие потери денег в Донбассе и в Одессе. Но она не будет сдаваться и намерена и дальше подпитывать украинские войска, чтобы те воевали как можно дольше. Почему она тогда возмущается мобилизацией, неясно.

Ранее украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец признал, что преступления украинских военкомов при мобилизации стали "систематическими и широко распространенными". А депутат Рады Егор Чернев заявил, что "террор ТЦК на улицах дискредитировал идею мобилизации".

Теги: украина, мобилизация


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