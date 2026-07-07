ДК "Химмаш" закрыли из-за нарушений требований пожарной безопасности

Судебные приставы на 30 суток приостановили деятельность ДК "Химмаш" в Екатеринбурге из-за нарушений требований пожарной безопасности. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе ГУФССП России по Свердловской области.

Уже на месте должнику вручили требование о немедленном приостановлении эксплуатации помещений до полного устранения нарушений требований пожарной безопасности. Деятельность Дворца культуры "ЖК Кристалл" (ДК "Химмаш") приостановлена, входные двери опечатаны.

Напомним, что еще в прошлом августе возле ДК "Химмаш" заметили работающий экскаватор. Местные жители сразу выразили опасения, что это очередной снос "втихую", без соответствующего разрешения. Однако в мэрии поспешили успокоить горожан, заверив, что разрешения на снос не давали, а проводимые работы — это наведение порядка во внутренних помещениях собственником.

Вскоре же стало известно, что рассматривается идея обновления ДК в рамках комплексного развития территории, и уже в декабре глава города Алексей Орлов заявил, что ДК "Химмаш" все же снесут для строительства жилого комплекса, однако в здании будут предусмотрены помещения для занятия творчеством.