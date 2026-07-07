Операторы связи Крыма включили на полуострове аварийный роуминг

Операторы связи Крыма включили аварийный роуминг на случай, если некоторые базовые станции перестанут работать из-за отсутствия электричества. Об этом говорится в сообщении, распространенном мобильными компаниями республики.

В режиме аварийного роуминга, когда одни мобильные компании открывают свои сети для других, абонентам доступны голосовые вызовы и СМС без дополнительной платы.

6 июля в Крыму из-за внешнего воздействия на энергетику произошли отключения электроэнергии. В районах, где длительное время отсутствовало электроснабжение, наблюдались перебои со связью. Севастополь также остался без света из-за удара по энергосетям. Из-за повреждений инфраструктуры в регионе начал действовать особый режим.