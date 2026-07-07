Минпросвещения с 1 сентября отменяет домашнее задание для первоклассников

С 1 сентября этого года в первом классе отменят домашнее задание, обучение будет проводиться без него, говорится в письме Минпросвещения России.

"В первом классе обучение проводится без домашних заданий (позиция о суммарном объеме домашнего задания по всем предметам для первого класса продолжительностью выполнения один час исключена)", - цитирует письмо ТАСС.

Сейчас домашнее задание в первых классах российских школ допускается, оно вводится постепенно и на его выполнение у детей не должно уходить больше одного часа.

По словам министра просвещения России Сергея Кравцова, обучение без домашнего задания позволит первоклассникам снизить учебную нагрузку и помочь детям мягче адаптироваться к школьной среде без дополнительной нагрузки вне уроков.

Напомним, что среди чиновников и депутатов идет дискуссия об отмене домашних заданий во всей начальной и средней школе.