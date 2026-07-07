Собянин: Более 430 беспилотников пытались атаковать столичный регион

Силы ПВО с вечера до шести утра сбили более 430 дронов, летевших в направлении Московского региона. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в Telegram-канале.

По его словам, большая часть беспилотников была нейтрализована на дальних подступах. Непосредственно на подлете к столице уничтожили 36 БПЛА.

На фоне масштабной атаки в Домодедово, Внуково, Шереметьево и Жуковском введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов.

Накануне вечером губернатор Ярославской области Михаил Евразев сообщил о том, что в регионе отразили крупнейшую атаку ВСУ на Ярославский нефтеперерабатывающий завод. Было сбито более 70 беспилотников. Кроме того, украинские БПЛА нанесли удар по НПЗ в ходе вчерашней атаки на Омск. В Новосибирской области впервые была объявлена беспилотная опасность.