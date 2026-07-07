Уральца отправили в колонию за угрозы ножом сотруднице полиции

На Среднем Урале вынесен приговор по уголовному делу об угрозе применения насилия к сотруднице полиции. Агрессора отправили в колонию.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, на скамье подсудимых оказался житель Кушвы Илья Дудин. Как показало расследование, вечером 17 апреля этого года пьяный Дудин, вооружившись ножом, направился к сотруднице полиции. При этом уралец высказал угрозу применения насилия, которую последняя восприняла реально.

Как отметили в прокуратуре, сам фигурант свою вину не признал. Сегодня, 7 июля, Кушвинский городской суд назначил Илье Дудину 2 года лишения свободы. Отбывать срок он будет в колонии строгого режима.