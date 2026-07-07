07 Июля 2026
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Общество Ханты-Мансийский АО - Югра Уральский ФО
Фото: Фонд развития Югры

Югра — это не только нефть: регион представил на "Иннопроме" транспорт, робототехнические комплексы и дроны

Делегация Югры принимает участие в Международной промышленной выставке "Иннопром" в Екатеринбурге. Регион представляет разработки предприятий и промышленную инфраструктуру, которая сегодня формирует новые точки роста экономики Югры, передает корреспондент Накануне.RU.

Как отметил заместитель губернатора Югры, директор департамента информационных технологий и цифрового развития Павел Ципорин, участие в "Иннопроме" позволит предприятиям региона познакомить со своими разработками потенциальных заказчиков и инвесторов, расширить деловые связи и открыть новые возможности для продвижения продукции на российском и международном рынках.

"Иннопром" — это возможность показать, что современная Югра — территория промышленного развития, технологических решений и инноваций. Здесь мы презентуем предприятия, которые уже сегодня создают конкурентоспособную продукцию, а также демонстрируем практический опыт применения беспилотных авиационных систем в различных сферах. Для нас участие в выставке — это новые партнерства, инвестиции и возможности для дальнейшего роста экономики Югры", — подчеркнул он.

Стенд Югры на Иннопроме 2026(2026)|Фото: Фонд развития Югры

"Губернатор Руслан Николаевич Кухарук поставил перед делегацией задачу — представить здесь самые передовые технологии, созданные в Югре ведущими инновационными компаниями, которые заинтересуют не только российских, но и иностранных партнеров для создания кооперационных цепочек", — отметил директор департамента промышленности Югры Виктор Гамузов.

Одна из самых интересных инновационных разработок, представленных на стенде — уникальный многофункциональный пожарно-спасательный катер, способный развивать скорость до 80 км/ч. Катер не имеет аналогов в мире. Его главные преимущества — высокая скорость и компактные габариты. Судно способно забирать воду из любого водоема и подавать ее на расстояние до 500 метров, что делает разработку незаменимой при тушении крупных пожаров вблизи водных объектов.

В августе 2025 года проект занял третье место в первой национальной премии "Морской Олимп" среди 111 заявленных проектов, уступив лишь атомному ледоколу и скоростным катамаранам.

Стенд Югры на Иннопроме 2026(2026)|Фото: Фонд развития Югры

Разработка вызывает интерес у зарубежных партнеров, однако производитель заявляет об ориентире, прежде всего, на российский рынок.

Также среди представленных на выставке экспонатов — снегоболотоход от ИП Соболева А. М. Предприниматель из Нижневартовска рассказал корреспонденту Накануне.RU, что первый вездеход произвел для себя и только потом это переросло в бизнес.

"Я сделал вездеход. Он был еще "корявый". Ездил три дня — на охоту. Сосед увидел, захотел купить. Принес денег в три-четыре раза больше, чем стоила его сборка. Я решил, что соберу себе еще. До сих пор без своего личного вездехода", — с иронией поделился предприниматель.

Также на стенде представлен уникальный робототехнический комплекс от ООО "НТЦ "Системы управления" (резидент Технопарка Югры). Комплекс предназначен для бесконтактной экспресс-диагностики и прогнозирования простудных заболеваний у дошкольников — пример того, как наука и технологии решают реальные задачи.

Стенд Югры на Иннопроме 2026(2026)|Фото: Фонд развития Югры

АО "Полярный кварц" представил продукцию, которая также доказывает, что Югра — это не только нефть. Представитель компании, занимающейся добычей и переработкой сырья в регионе, рассказал о сферах применения своих материалов и о технологических инновациях. В частности, кварц является сырьем для производства тиглей, а те, в свою очередь, применяются для выращивания кристаллов для солнечной энергетики и микроэлектроники. Как пояснил спикер, на стенде представлены пластины, которые используются в лампах и в качестве фотоэлементов для солнечных батарей.

Кроме того, сырье компании востребовано в производстве трубок для медицинских ламп, для оптического стекла, а также в оборонной промышленности — в прицелах, дронах, камерах. Продукция поставляется предприятиям, работающим по госзаказу, в том числе в рамках гособоронзаказа.

На вопрос об инновациях представитель ответил, что технологии постоянно совершенствуются. "Полярный кварц" внедряет новые методы обогащения руды, применяет современное оборудование, которое позволяет более точно сортировать сырье и снижать процент брака. Если раньше примеси могли достигать значительных объемов, то сейчас их удается свести к минимуму.

Стенд Югры на Иннопроме 2026(2026)|Фото: Фонд развития Югры

Компания "Авангард" представила на выставке дроны "Воган X" и "Воган XV" с высокой грузоподъемностью — до четырех и семи килограммов соответственно. Как отметил представитель стенда Югры, новинки успешно зарекомендовали себя в зоне специальной военной операции.

Особенность продукции "Авангарда" — удачное сочетание мощности и летных качеств. Даже с полной загрузкой дроны сохраняют устойчивость в воздухе. Кроме того, инженеры применяют нестандартные частоты связи и модульную конструкцию — это позволяет адаптировать аппараты под конкретные задачи. Все модели прошли испытания в реальных условиях и подтвердили свою надежность.

Выставка "Иннопром" в Екатеринбурге проходит с 6 по 9 июля.

Теги: выставка, Иннопром, Югра, дроны, катер, вездеходы, стенд Югры


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