Белгородцы больше всего хотят завершения СВО, заявил врио губернатора

Жители Белгородской области больше всего ждут завершения СВО, об этом заявил врио губернатора региона Александр Шуваев.

На вопрос о том, чего сейчас больше всего хотят белгородцы, он сказал, что они хотят, чтобы закончилась специальная военная операция, чтобы можно было развивать свою деятельность всем категориям граждан, чтобы улучшалась жизнь в регионе.

"Это самое основное. Без этого никуда", — отметил он в интервью "Коммерсанту".

Александр Шуваев был назначен на пост врио губернатора в мае 2026 года вместо Вячеслава Гладкова. Шуваев – кадровый военный, участвовал в СВО. До Белгородской области успел поработать в Иркутской области в должности замгубернатора.