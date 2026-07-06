В Новосибирской области впервые объявлена беспилотная опасность

В Новосибирской области впервые объявлена беспилотная опасность.

Об этом извести жителей губернатор Андрей Травников. Он сделал в своём канале в "Макс" репост сообщения областной РСЧС.

Ранее нескольким беспилотникам удалось достичь северного промышленного узла Омска. Кроме того, 6 июля с раннего утра во многих регионах Поволжья и Урала вводили режим беспилотной опасности. А днём власти Челябинской и Курганской областей, соседствующих с Омской областью, официально сообщали о "визуальном наблюдении" пролета беспилотников через их регионы и о "контролируемой обстановке" на подведомственных территориях.