Омский НПЗ атакован украинскими беспилотниками

Украинские БПЛА нанесли удар по НПЗ в ходе сегодняшней атаки на Омск. Информацию подтвердил губернатор региона Виталий Хоценко. По предварительной информации, погибших и пострадавших нет.

Омск находится в Сибири, в 2,5 тыс. километров от территории Украины. Омский НПЗ "Газпромнефти" является крупнейшим в стране по мощностям переработки. Обеспечивает горюче-смазочными материалами регионы Западной Сибири и Урала, а также других территорий страны.

6 июля с раннего утра во многих регионах Поволжья и Урала вводили режим беспилотной опасности. А днем власти Челябинской и Курганской областей, соседствующих с Омской областью, официально сообщали о "визуальном наблюдении" пролета беспилотников через их регионы и о "контролируемой обстановке" на подведомственных территориях.