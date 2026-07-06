ВСУ попытались атаковать Курскую АЭС-2

Губернатор Курской области Александр Хинштейн привёл детали ночной попытки атаковать энергоблок Курской АЭС-2.

"Уничтожено 12 украинских БПЛА, которые направлялись в сторону Курчатова. Один беспилотник ударил по градирне строящегося второго энергоблока АЭС-2. К счастью, система охладительной башни ещё не запущена в эксплуатацию", - написал губернатор в своём telegram-канале.

Работа станции не нарушена, негативных последствий для экологии и людей нет, уточнил Хинштейн.