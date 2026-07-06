Слон-убийца Дхурбе 14 лет преследовал и истреблял одну семью в Непале

Дикий слон по кличке Дхурбе, который убил минимум 25 человек, совершил новое нападение. Как сообщает The Kathmandu Post, в воскресенье зверь ворвался в дом Шаничары Боте и растоптал его невестку с четырехлетним внуком. Эта трагедия стала продолжением кошмара: в 2012 году этот же слон убил отца и мать Шаничары. После той потери мужчина продал имущество и перевез семью в другое поселение за реками, надеясь на безопасность. Однако спустя 14 лет слон выследил их и там, пишет РИА Новости.

Слон живет в парке Читван и нападает на людей с 2010 года. Среди его жертв есть и двое солдат охраны. Власти Непала пытались остановить самца разными способами. В 2012 году армия получила приказ ликвидировать зверя, но он скрылся в джунглях. Позже специалисты спилили ему бивни и надели спутниковый ошейник, который передает координаты каждый час. Если слон подходит к домам, рейнджеры пытаются отогнать его в лес.

В этот раз техника не спасла людей. Сотрудник парка Абинач Тхапа Магар подтвердил, что в ночь трагедии приборы зафиксировали Дхурбе именно в районе дома семьи Боте. Глава семьи в отчаянии признается, что им больше некуда бежать от преследования разъяренного гиганта.