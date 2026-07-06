Дрон ВСУ атаковал автобус в Белгородской области, ранены шесть человек

В Белгородской области дрон ВСУ атаковал пассажирский автобус. Пострадали шесть человек, в том числе два ребенка, сообщил врио губернатора Александр Шуваев.

По его данным, атака произошла на участке автодороги Никольское — Таврово Белгородского округа. Автобус поврежден.

"У годовалой девочки диагностированы множественные непроникающие осколочные ранения лица, шеи, головы и грудной клетки. Медики оценивают ее состояние как тяжелое", - написал Шуваев в Telegram-канале. 10-летний мальчик получил минно-взрывную травму и акубаротравму.

Пострадавшие дети госпитализированы. Еще трое пострадавших доставлены в больницу для обследования. Одной женщине бригада скорой оказала помощь на месте.

"Это целенаправленный удар по гражданскому транспорту, по мирным людям, которые ехали по своим повседневным делам", - заявил губернатор.