Выкуп "Росатомом" доли Сергея Шишкарева в ГК "Дело" может ускориться - Лихачев

Решение о выкупе "Росатомом" доли бизнесмена Сергея Шишкарева в группе компаний "Дело" принято, остались юридические моменты, сообщил глава госкорпорации Алексей Лихачев.

"Корпоративное решение о том, что мы выкупаем [долю], принято. Но мы находимся в достаточно длительной юридической процедуре. Мы можем эту процедуру ускорить, если будет желание Сергея Шишкарева напрямую выкупить. То есть без всех процедур "русской рулетки", а напрямую выкупить у него эту долю", - цитирует Лихачева ТАСС.

В феврале 2026 года "Росатом" инициировал запуск сделки по так называемой схеме "русской рулетки": по условиям корпоративного соглашения одна сторона запускает процедуру: определяет справедливую рыночную цену долей, а вторая в отведённый срок выбирает — выкупить долю партнёра или продать свою. "Росатом" уведомил Сергея Шишкарева о намерении завершить партнёрство. Шишкареву дали время, чтобы решить: выкупить 49% у "Росатома" (оценивались примерно в 74 млрд руб.) или продать свои 51% (их оценивали примерно в 77 млрд руб.).

Бизнесмен выбрал первый вариант. Он активно искал финансирование: в том числе рассматривал продажу глубоководного зернового терминала КСК в Новороссийске (его оценивали примерно в 50 млрд руб.), чтобы частично покрыть займ. Параллельно в апреле он подписал меморандум с "Ростехом": планировал после выкупа продать долю госкорпорации для создания совместного предприятия. 26 июня бизнесмен публично объявил в Telegram, что не будет выкупать долю "Росатома". Он пояснил: макроэкономическая ситуация и рыночная конъюнктура не позволили сформировать такую конфигурацию сделки, которая бы гарантировала устойчивое развитие всей группы "Дело".

ГК "Дело" — крупный транспортно‑логистический холдинг, который управляет морскими и железнодорожными терминалами, контейнерным парком и собственным флотом. Основное направление бизнеса — перевалка и мультимодальная перевозка грузов, включая контейнерные и зерновые потоки. Компания входит в число лидеров российского логистического рынка и конкурирует за долю в обработке внешнеторговых грузопотоков.