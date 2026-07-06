Армения планирует развивать партнерство с Россией в рамках ЕАЭС

Премьер-министр Армении Никол Пашинян встретился со своим российским коллегой Михаилом Мишустиным в Екатеринбурге. Глава армянского правительства заявил, что Ереван планирует и дальше развивать отношения с Москвой. Пашинян назвал эти переговоры хорошим поводом "сверить часы" после прошедших в Армении выборов. Он признал, что в последнее время между странами возникли некоторые проблемные вопросы, но выразил надежду, что стороны смогут обсудить и решить их в ближайшее время.

Армянский лидер подчеркнул, что его страна по-прежнему заинтересована в участии в Евразийском экономическом союзе. Пашинян хочет, чтобы все предусмотренные договором механизмы союза работали в плановом режиме без сбоев. По его мнению, такой подход поможет развитию всей организации. Премьер отметил свой конструктивный настрой и готовность разъяснять любые нюансы сотрудничества. Он рассчитывает, что по итогам встречи в Екатеринбурге политики найдут ответы на конкретные вопросы.

Сообщалось, что премьер-министр Армении Никол Пашинян прибыл в Екатеринбург для участия в промышленной выставке "Иннопром", где он выступил в качестве одного из ключевых спикеров. В этом году форум посвящен современным технологиям и искусственному интеллекту в производстве, а главным партнером мероприятия стала Индонезия.