На Верх-Исетском пруду появились новые буи для безопасности отдыхающих

На Верх-Исетском пруду в Екатеринбурге установили линию буев – 10 единиц расположились в воде по траектории от полуострова Баран до парка "Территория ветра". Как сообщает пресс-служба мэрии, их позиции соответствуют бетонным опорам линии электропередач, которые размещены на дне пруда.

Купаться на городских водоемах все еще нельзя, однако некоторые отдыхающие предпочитают брать лодки. Для того, чтобы предупредить о помехе для прохождения суден и установлены буи. Каждый из них весит 45-55 кг и сделан из линейного полиэтилена. Они способны выдержать как высокие, так и низкие температуры, не подвержены выгоранию или изменению цвета под воздействием солнечного света и атмосферных осадков. Дневная дальность видимости буя находится в диапазоне 1,5-2 тыс. метров.

Горожанам напоминают, что вода открытых водоемов может быть загрязнена отходами и сточными водами, содержащими ядовитые и вредные для здоровья человека вещества. Также, на дне некоторых водоемов расположены технические коммуникации, которые можно повредить судами или плавучими объектами.

В этом сезоне Роспотребнадзор не признал ни один пляж пригодным для купания. Была отобрана 81 проба воды на санитарно-химические показатели, 89 – на микробиологические и 55 – на паразитологические.

По результатам лабораторных исследований на 3 июля установлено, что 29,6% отобранных проб по санитарно-химическим показателям, 34,8 % проб по микробиологическим показателям, 3,6% проб по паразитологическим показателям не соответствуют требованиям СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания".