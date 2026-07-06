В Белгородской области запретили ночные поездки на мотоциклах

Власти Белгородской области с 6 июля запретили ночные поездки на мотоциклах и другой мототехнике. Постановление подписал врио губернатора Александр Шуваев.

В период с 22:00 до 06:00 в регионе вводится запрет на движение трициклов, квадрициклов, квадроциклов, мопедов, питбайков, мотороллеров и мотоциклов.

Ранее ночные поездки на мототехнике запретили в Крыму. Глава республики Сергей Аксенов заявил, что ограничение вводится в целях обеспечения общественной безопасности, а также "охраны военных, важных государственных и специальных объектов".