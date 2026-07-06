СМИ: Омичи заявили о проблемах с мобильным интернетом

В Омске наблюдаются перебои в работе мобильного интернета, передает "Осторожно Media" со ссылкой на местных жителей.

Сегодня на Омск была совершена атака беспилотника, ее продолжают отражать силы ПВО.

Губернатор Омской области Виталий Хоценко сообщил, что "нескольким беспилотникам удалось достичь северного промышленного узла Омска".

"Оперативными службами предпринимаются необходимые меры по ликвидации последствий", - добавил глава региона.

В северном промышленном узле Омска располагаются такие предприятия как Омский НПЗ, "Омсктрансмаш" и Омский завод гражданской авиации.