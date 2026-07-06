Секс приносит счастье и удовлетворение большинству россиян

Новое исследование ВЦИОМ показало, что интимная сфера вызывает у граждан России преимущественно положительные эмоции. 53% опрошенных получают от секса удовлетворение, а еще 18% чувствуют себя счастливыми. Лишь 5% респондентов недовольны этой стороной жизни, и 0% назвали ее причиной несчастья. При этом 24% участников опроса не смогли дать четкий ответ. Социологи заметили, что мужчины чаще заявляют об удовлетворении, тогда как женщины чаще затрудняются с выбором варианта.

Вопрос о длительном воздержании выявил серьезные гендерные различия. 45% россиян уверены, что легко обойдутся без близости, а 36% справятся с этим, но с трудом. Только 6% опрошенных считают отказ от секса невозможным. Женщины выбирали вариант легкого воздержания в два раза чаще мужчин - 58% против 29%.

Мужчины, напротив, в два раза чаще женщин признавали, что жизнь без секса станет для них тяжелым испытанием. Такое мнение выразила половина опрошенных мужчин (50%) и лишь четверть женщин (25%). О полной невозможности обходиться без интимных отношений заявили 11% представителей сильного пола, в то время как среди женщин этот показатель составил всего 3%. Таким образом, значимость регулярной близости для мужчин в российском обществе остается заметно выше.