06 Июля 2026
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Спорт Свердловская область
Фото: Тимур Валитов

В Екатеринбурге прошел юбилейный турнир RCC 25: результаты

На "УГМК-Арене" в Екатеринбурге прошел юбилейный турнир по смешанным единоборствам и кикбоксингу от Русской медной компании. Стали известны его результаты.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе РМК, в нем приняли участие 13 пар бойцов из России, Казахстана, республики Беларусь и Бразилии. Посмотреть на захватывающие поединки пришли более 6,5 тысяч зрителей.

Владислав Ковалёв и Михаил Рагозин(2026)|Фото: Тимур Валитов

В главном бою чемпион лиги RCC в среднем весе Владислав "Белаз" Ковалев успешно защитил титул, одержав досрочную победу удушающим приемом в первом раунде над Михаилом Рагозиным. Для Владислава это вторая защита пояса и подтверждение чемпионского титула.

Владислав Ковалёв и Михаил Рагозин(2026)|Фото: Тимур Валитов

В со-главном событии RCC 25 состоялся звездный кикбоксерский поединок в маленьких перчатках. Клетку разделили Иван Штырков и Гаджи "Автомат" Наврузов.

Иван Штырков и Гаджи Наврузов(2026)|Фото: Тимур Валитов

Поединок начался с активных ударов. Штырков взрывался сериями ударов руками, Наврузов же в основном работал ногами. По итогам трех раундов единогласным решением судей победу одержал Иван.

Иван Штырков(2026)|Фото: Тимур Валитов

Также на турнире RCC 25 был разыгран первый титул лиги в легком весе. В пятираундовом чемпионском поединке сошлись Дмитрий Климов и Валерий Грицутин. Климов неплохо начал поединок, но Валерий смог взять инициативу на себя и почти две минут не отпускал соперника из захвата. Но Климов провел бросок и вышел на излюбленный удушающий прием сзади, что вынудило Грицутина сдаться. Так Климов стал новым чемпионом RCC в легком весе.

Иван Штырков и Гаджи Наврузов(2026)|Фото: Тимур Валитов

Немало внимания приковал к себе и главный кард турнира RCC 25: его открыл финал Гран-при лиги в полулегком весе. В пятираундовом поединке Абдулмалика Мугидинова и Хабиба Булачова на кону стоял чемпионский пояс RCC. В середине третьего отрезка Абдулмалик обрушил на соперника шквал ударов, и рефери остановил поединок. В итоге Мугидинов стал победителем Гран-при и новым чемпионом RCC в полулегком весе.

Турниры RCC это не только бои: в фойе для гостей были организованы разные зоны активности. Все желающие могли проверить силу удара на силомере, позаниматься с профессиональным тренером и выиграть абонемент в зал нового поколения RCC. Также для любителей боевых видов спорта выставили чемпионские пояса Петра Яна, Ильяса Хамзина и чемпионский пояс RCC.

Теги: RCC, результаты, турнир


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