Доступ к сайтам через иностранную почту останется открытым для старых аккаунтов

Владельцы российских сайтов не будут запрещать пользователям вход через иностранную электронную почту, если те создали аккаунт раньше. Глава комитета Госдумы по информполитике Сергей Боярский успокоил граждан: старые профили продолжат работать в обычном режиме. Хотя власти советуют переходить на отечественные сервисы, никто не планирует отключать доступ к уже существующим учетным записям, сообщает ТАСС.

Новый закон вводит наказание для владельцев ресурсов, которые до сих пор позволяют новым пользователям регистрироваться через зарубежные почтовые сервисы. Депутат отметил, что разработчики должны изменить настройки своих сайтов и исключить такую возможность. Государство хочет, чтобы компании использовали только российские технические решения, но это требование касается только новых регистраций. Все, что работало раньше, останется доступным и дальше.

Сейчас закон требует, чтобы российские сайты проводили авторизацию только проверенными способами. К ним относятся российский номер телефона, портал Госуслуг, единая биометрическая система или другие сервисы, которыми владеют граждане России или местные компании. Если владелец сайта нарушит эти правила, он получит штраф. Сумма взыскания за несоблюдение норм авторизации может составить до 700 тысяч рублей.