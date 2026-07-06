06 Июля 2026
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Общество В России
Фото: Накануне.RU

Правительство разрешило продавать бензин старого образца

Российское правительство разрешило ряду нефтеперерабатывающих заводов выпускать бензин и дизель с характеристиками класса Евро-3. Согласно постановлению, до конца 2026 года производители могут поставлять на рынок горючее с повышенным содержанием серы и других примесей. В бензине этот показатель теперь может достигать 150 мг/кг, а в дизеле - 350 мг/кг. Кабмин принял это решение, чтобы увеличить объемы доступного топлива внутри страны, пишет РИА Новости.

Новые правила касаются только заводов, которые до июня 2019 года заключили с Минэнерго соглашения о модернизации. Министерство будет ежемесячно проверять объемы производства и технологии таких предприятий. В ведомстве уточнили, что мера поможет полностью закрыть спрос потребителей, однако на подобное топливо не будут наносить единый знак качества ЕАЭС.

Ранее в ряде регионов возникли перебои с поставками из-за логистических сложностей. Для стабилизации ситуации власти уже ограничили экспорт горючего и изменили правила биржевых торгов, чтобы сдержать рост цен. Нефтяники максимально увеличили выработку продукции, а государство ввело налоговые льготы для импорта. Сейчас правительство разрабатывает дополнительные шаги для поддержки топливного рынка.

Российские водители начали чаще обращаться в ремонтные мастерские из-за проблем с двигателями после заправки топливом класса Евро-3. Автомобилисты жалуются на потерю мощности мотора, его нестабильную работу и странный осадок в бензобаках. 

Теги: топливо, бензин, цены


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