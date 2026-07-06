Несколько украинских БПЛА достигли северного промышленного узла Омска

Силы ПВО продолжают отражать атаку ВСУ на Омск. Нескольким беспилотникам удалось достичь северного промышленного узла города, сообщил губернатор Виталий Хоценко.

"Оперативными службами предпринимаются необходимые меры по ликвидации последствий", - написал он в Telegram-канале.

Омск находится в Сибири, в 2,9 тысячах километров от территории Украины. В северном промышленном узле города расположен Омский НПЗ, крупнейший в стране. Атака БПЛА в регионе зафиксирована впервые. Для обеспечения безопасности полетов был закрыт омский аэропорт.

6 июля с раннего утра во многих регионах Поволжья и Урала вводили режим беспилотной опасности. А днем власти Челябинской и Курганской областей, соседствующих с Омской областью, официально сообщали о "визуальном наблюдении" пролета беспилотников через их регионы и о "контролируемой обстановке" на подведомственных территориях.