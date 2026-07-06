В России быстрый рост числа детей-инвалидов

В России продолжается быстрый рост числа детей-инвалидов. За последние 10 лет их стало больше на 29%, сейчас их уже более 800 тыс. Об этом сообщила основатель и руководитель группы компаний "Ортомода" Галина Волкова на заседании Совета по делам инвалидов при Совете Федерации.

Она считает, что это "катастрофический рост детской инвалидности" и его невозможно объяснить объективными причинами, хотя они тоже имеют место, как-то: расширениемдиагностических скринингов, внедрение новых методов ранней диагностики наследственных заболеваний, выхаживание недоношенных детей. По мнению эксперта, нужно разработать единую федеральную концепцию профилактики детской инвалидности и всерьез заняться этой проблемой.

По частоте причин инвалидности у детей лидируют расстройства поведения и психические расстройства, на втором месте — болезни нервной системы, на третьем — пороки развития и хромосомные нарушения.

Всего в России 31 млн несовершеннолетних, то есть инвалидом является каждый сороковой.

Сейчас 73% учителей считают, что физическое состояние современных детей хуже, чем в начале 2000-х, приводил в 2025 году данные председатель Комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов. Здоровых детей не более 12%, заявила в 2023 году депутат Госдумы Татьяна Ларионова.