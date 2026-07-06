Минобороны: ВС РФ сорвали спланированную Зеленским перед самитом НАТО атаку

ВС России в ночь на 6 июля сорвали массированную атаку украинских дронов, спланированную Владимиром Зеленским в преддверии саммита НАТО, заявили в Минобороны.

ВСУ применили 625 ударных дронов большой дальности, из них над российскими регионами сбили 613, уточнили в ведомстве. Целями атаки были объекты ТЭК и логистики в Ленинградской, Брянской, Белгородской, Ярославской, Калужской, Курской областях, в Крыму.

Целью данной атаки было стремление Зеленского накануне саммита НАТО продемонстрировать своим спонсорам из европейских стран готовность за их деньги бить по гражданским объектам в России, подчеркнули в военном ведомстве.

В Минобороны добавили, что стремление спонсоров Киева увеличивать поставки производимых на территории ЕС и Британии БПЛА и ракет будут парированы ростом ответных ударов по Украине.

Ранее сообщалось, что в ночь на 6 июля ВС РФ снова осуществили массированный удар по объектам украинского ВПК и ТЭК. Он наносился по предприятиям и инфраструктуре в Киевской области, самом Киеве, а также по военным аэродромам в Днепропетровской, Полтавской, Черкасской, Черниговской областях. Кроме того, в результате ударов ВС РФ на добывающих объектах "Нафтогаза" в Полтавской, Харьковской и Сумской областях Украины возникли сильные пожары.