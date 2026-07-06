06 Июля 2026
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Фото: скриншот с трансляции

"Не лучшие в мире, зато – свои": какие отрасли на "Иннопроме" Мишустин нахваливал коллегам

На стратегической сессии индустриальной выставки "Иннопром" в Екатеринбурге сегодня выступили премьер-министры пяти государств. Почти все они говорили о переходе на новый технологический уклад, в котором всё будут решать кооперация, кадры и ИИ.

Российский премьер-министр Михаил Мишустин, открывая сессию, похвалил "уральскую гостеприимную землю", которая стал "знаковой площадкой для демонстрации передовых технологий".

Мишустин упомянул, что "макроэкономика не может не влиять на ситуацию" в промышленности, и "темпы наращивания выпуска продукции несколько снизились". "Но, например, машиностроение прибавило 8% с начала года. Поступательное движение вверх в обрабатывающем секторе сохраняется, прогнозируем его рост на 1% по итогам года", - добавил глава кабинета министров. По его словам, в целом по стране "инвестиции в основной капитал за пятилетку составили 24 трлн руб., почти треть пришлась на прошлый год". "На новый инвестиционный цикл нужно выйти не позднее следующего года", - сказал Мишустин.

Также премьер-министр постарался похвалить и перечислить уникальные производства, которые удалось в последние несколько лет запустить в России и избавиться от технологической зависимости. С нежностью он, например, сказал о производстве чипов: "Мы идем по локализации выпуска всей линейки чипов. Пока это не всегда лучшие мировые образцы, но это наши, отечественные технологии".

Промышленная выставка ИННОПРОМ в Екатеринбурге(2026)|Фото: Накануне.RU

Премьер-министр Армении Никол Пашинян много говорил о развитии ИИ и наукоемких технологий в республике. "Промышленность Армении демонстрирует стабильный рост - в прошлом году рост составил 4,7%. Обрабатывающая промышленность выросла в два раза за девять лет. Присутствует растущее восприятие нашей страны как надежного партнера в области высоких технологий", - сказал Пашинян, добавив философии: "В эпоху стремительного развития технологий и ИИ должен оставаться гуманитарный аспект. Технологии призваны не заменить человека, а упростить его рутину".

Глава правительства Белоруссии Александр Турчин, вероятно, имя в виду не только свою республику, сказал: "Мы работаем в условиях санкционных ограничений и дефицита ряда сырьевых компонентов. Наблюдаем нехватку кадров. Изменились требования потребителей, покупателей больше не устраивает "надежное железо". <…> Если не хотим догонять лидеров, нужна индустриальная культура. В одиночку ни одной стране сделать это не получится".

Олжас Бектенов, премьер-министр Казахстана, много говорил о важности ЕАЭС (Казахстан председательствует в организации в этом году). "ЕАЭС остается для нас важнейшей платформой технологической кооперации", - сказал Бектенов, добавив, что в двусторонних отношениях между РФ и РК портфель индустриальной кооперации составляет 177 проектов, большая часть из которых уже реализована.

Также о большом вкладе ЕАЭС в экономику своей страны говорил председатель кабинета министров Киргизии Адылбек Касымалиев – на страны союза приходится более трети внешнеторгового оборота республики. По словам Касымалиева, Киргизия заинтересована в привлечении и инвестиций, и собственно строителей для возведения новых генерирующих мощностей, в том числе ГЭС, и партнеров было бы интересно привлечь из числа стран-участниц ЕАЭС.

Теги: иннопром, михаил мишустин, импортозамещение, еаэс, никол пашинян


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