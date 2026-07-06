В Свердловской области отменили режим беспилотной опасности в день "Иннопрома"
В Свердловской области отменен режим беспилотной опасности, который вводился утром 6 июля. Об этом сообщил губернатор Денис Паслер.
"Отбой опасности атаки БПЛА в Свердловской области", - сообщил в своем канале Паслер.
С утра понедельника на Среднем Урале был объявлен режим беспилотной опасности, вводились ограничения в аэропорту Кольцово. Сегодня в Екатеринбурге стартовала международная промышленная выставка "Иннопром".