В Омской области впервые сбиты украинские беспилотники

Беспилотники сбиты в Омской области. Об этом сообщил губернатор Виталий Хоценко.

"Силами ПВО Минобороны России над Омской областью сбиты вражеские БПЛА. Последствия атаки уточняются. Прошу не подходить к обломкам, не вести фото и видеосъемку", - обратился глава региона к местным жителям.

Сегодня для обеспечения безопасности полетов впервые был закрыт омский аэропорт.

Mash сообщает о том, что несколько самолетов ушли на запасные аэродромы:

ЮТ139 из Сургута перенаправлен в Новосибирск,

FV6473 из Санкт-Петербурга в Сургут,

SU1688 из Москвы (Шереметьево) в Новосибирск,

C6463 из Ташкента в Астану.

В регионе объявлен режим беспилотной опасности.

Сегодня с раннего утра во многих регионах Поволжья и Урала вводили ограничения в связи с беспилотной опасностью. А днем власти Челябинской и Курганской областей, соседствующих с Омской областью, официально сообщали о "визуальном наблюдении" пролета беспилотников через их регионы.