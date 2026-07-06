В Омской области впервые сбиты украинские беспилотники
Беспилотники сбиты в Омской области. Об этом сообщил губернатор Виталий Хоценко.
"Силами ПВО Минобороны России над Омской областью сбиты вражеские БПЛА. Последствия атаки уточняются. Прошу не подходить к обломкам, не вести фото и видеосъемку", - обратился глава региона к местным жителям.
Сегодня для обеспечения безопасности полетов впервые был закрыт омский аэропорт.
Mash сообщает о том, что несколько самолетов ушли на запасные аэродромы:
- ЮТ139 из Сургута перенаправлен в Новосибирск,
- FV6473 из Санкт-Петербурга в Сургут,
- SU1688 из Москвы (Шереметьево) в Новосибирск,
- C6463 из Ташкента в Астану.
В регионе объявлен режим беспилотной опасности.
Сегодня с раннего утра во многих регионах Поволжья и Урала вводили ограничения в связи с беспилотной опасностью. А днем власти Челябинской и Курганской областей, соседствующих с Омской областью, официально сообщали о "визуальном наблюдении" пролета беспилотников через их регионы.